القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية الدردارة شمال الحسكة

وأفادت مصادر محلية لسانا بأن القوات التركية بالتعاون مع الجماعات المسلحة التي تدعمها والمنتشرة أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت قرية الدردارة إلى الشمال من بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين .



ولفتت المصادر إلى أن الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه أهالي القرية وخاصة الأطفال والنساء نتيجة القصف المستمر للقوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها للقرية عطل الحياة العامة فيها.



وتستهدف القوات التركية بالتعاون مع الجماعات المسلحة التي تدعمها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.