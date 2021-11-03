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الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 ساعة 08:49

كورونا في سوريا.. ارتفاع في الاصابات وتطمين من "الفطر الأسود"

كورونا في سوريا.. ارتفاع في الاصابات وتطمين من "الفطر الأسود"
وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل 265 إصابة جديدة يوم الثلاثاء ارتفاعا من 263 تم تسجيلها الاثنين، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 43931 إصابة، شفي منها 26561 حالة بعد الإعلان عن تعافي 93 حالة اليوم.

بينما بلغت الوفيات 8 حالات، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بالفيروس إلى 2584 حالة وفاة.

وتزامنا مع تزايد الإصابات بكورونا شهدت البلاد تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بـ "الفطر الأسود"، وإن كان ما زال عند مستويات غير مرتفعة، وترافق ذلك مع انتشار مخاوف من ذلك المرض، وهو ما وصفه مسؤول طبي بأنه "مبالغة".

وقال رئيس قسم الأخلاقيات والطب الشرعي والسموم في مشفى المواساة، الرئيس الفخري للطب الشرعي في سوريا، حسين نوفل، "إن الفطر الأسود موجود قبل كورونا، وكانت هناك إصابات سابقا بهذا الفطر عندما تنخفض المناعة، وبالتالي أي حالة تخفض المناعة تؤدي إلى الإصابة به".

وأشار نوفل إلى أن الحالات سابقا كانت لا تتجاوز اثنتين في السنة، ولدى مصابين بأمراض محددة مثل القصور الكلوي وغيره من الأمراض المنقصة للمناعة".

وحول علاقة المرض بكورونا، قال نوفل، لصحيفة "الوطن" المحلية إن "حالات الإصابة بهذا الفطر تزداد ليس بسبب كورونا فقط، بل لأن العديد من الناس يعانون من نقص المناعة بسبب أوضاع صحية معينة من الممكن ألا تكون لفيروس كورونا أسباب في ذلك.
رقم : 961766
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