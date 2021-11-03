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الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:34
شمخاني: بايدن غير مستعد لتقديم أي ضمان
وفي تغريدة على تويتر، قال شمخاني، في حال عدم تغير الوضع الحالي، فإن نتيجة المفاوضات واضحة مسبقاً.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
961805
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