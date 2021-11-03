السيد الحكيم يحذر من عودة الصراعات الطائفية الى ديالى

وقال السيد الحكيم في بيان: "لطالما مثلت محافظة ديالى عراقا مصغراً ومضرباً للأمثال في التعايش السلمي والتآخي بين أطيافها ومكوناتها وعشائرها، ويشهد الأمس القريب اختلاط دماء شبابها وتظافر عزيمتهم من أجل درء المد الداعشي الأسود عن ربوعها".



وأضاف "من هنا نجدد التحذير من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية إليها وتحت أي مسمى ونحث عقلاء وشيوخ ووجهاء العشائر والنخب المجتمعية والكيانات السياسية على التنبه لهذه المخططات الأثيمة وضبط النفس ووضع حد لتدهور الأوضاع فيها".



ودعا السيد الحكيم "الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها القانونية في حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين، وحمى الله ديالى وأهلها وجميع ربوع بلادنا من كل سوء".