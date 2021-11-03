ولي العهد البحريني يزور الأراضي المحتلة بداية العام المقبل‎‎

وبحسب الصحيفة، جاءت تصريحات ابن حمد خلال اجتماع تاريخي عقد أمس بين الجانبين في مؤتمر المناخ في مدينة غلاسكو السكوتلندية، حيث دعا بينيت الجانب البحريني الى زيارة الكيان، وأجابه ابن حمد أنه سيكون سعيدًا بذلك.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي صهيوني قوله إن "الزيارة من المتوقع ان تجري في بداية عام 2022".



وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن "بينيت أبلغ نظيره الهندي نيراندا مودي أنه ينوي زيارة بلاده بعد شهرين"، ونقلت عن المسؤول السياسي الصهيوني أن جولة اجتماعات رئيس حكومة العدو كانت ناجحة جدا، وقال: " في اليومين الأخيرين، شهدنا تسونامي سياسيًا بطريقة جيدة.. هذه فترة ممتازة لعلاقات "إسرائيل" الخارجية، الاجتماعات كانت مثل لقاءات سريعة، بدلا من سلسلة من السفرات".