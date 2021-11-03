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الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:25

6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم وسط ظروف صحية خطيرة

6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم وسط ظروف صحية خطيرة


وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الأربعاء، بأن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين غاية في الخطورة، والتحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسير الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أية لحظة، حيث يعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جسمه،ويشعر بحرارة وسخونة بالعينين، ومن تعب شديد وعدم القدرة على الحركة، وأنه لا يشعر بقدميه نهائيا.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير عياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 42 يوما من سجن "عوفر" إلى "عيادة الرملة"، لتدهور وضعه الصحي، وهو معتقل إداريًّا منذ شهر نيسان 2021، وأسير سابق تعرض للاعتقال المتكرر، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، وكان قد أضرب سابقًا ضد اعتقاله الإداريّ عام 2016 (45) يوماً. وبلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو 9 سنوات.

كما يواصل الأسير مقداد القواسمة الإضراب منذ (105 أيام)، وعلاء الأعرج منذ (88 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (78 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (24 يوما).

فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (26 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكدت أن وضعه مقلق جدًّا، ويعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤية. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.
مصدر : وكالات
رقم : 961835
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