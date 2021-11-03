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الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:27

الصحة الايرانية: أكثر من 10 آلاف إصابة و147 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 10 آلاف إصابة و147 وفاة جديدة بكورونا
قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 10 آلاف و303 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و954 ألفا و962 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1353 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3789 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و547 ألفا و349 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 147 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126.763 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 53 مليونا و310 آلاف و456 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 36 مليونا و655 ألفا و534 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 102 ألفا و866 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 90 مليونا و68 ألفا و865 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و834 ألفا و817 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 29 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 112 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 221 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 86 مدينة.
رقم : 961845
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