لبنان: 6 حالات وفاة و822 إصابة جديدة بـكورونا

اسلام تايمز (لبنان)- أعلنت ​وزارة الصحة​ العامّة في لبنان في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 822 إصابة جديدة بـكورونا (821 محلية و1 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 643047.