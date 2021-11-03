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الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 ساعة 18:32
لبنان: 6 حالات وفاة و822 إصابة جديدة بـكورونا
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8515.
مصدر :
وكالات
رقم :
961851
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