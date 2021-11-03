ايران تضع حداً للقرصنة الأمريكية في بحر عمان

وفي التفاصيل فقد تم احباط عملية قرصنة لناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان ونقل شحنتها الى سفينة أخرى وتوجيهها إلى جهة مجهولة.



لكن طيران الجيش التابع لحرس الثورة الاسلامية قام مباشرة بعملية معاكسة ونفذ عملية انزال على ناقلة النفط آنفة الذكر والسيطرة عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية .



بعد ذلك بادرت القوات الامريكية الى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وقطع حربية، لكن هذه المحاولة ايضا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة .



ولم تتوقف المحاولات الامريكية عند هذا الحد حيث اقحمت عدة قطع اخرى لحسم الامر لصالحها وبذلت مساعي حثيثة لقطع الطريق امام ناقلة النفط الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل .



وفي هذا الصدد أكد النائب في البرلمان الإيراني علي اكبر علي زادة، ان اليوم فشل الحظر الاميركي المفروض على ايران،من خلال احباط حرس الثورة الاسلامية محاولة قراصنة مدعومين من أميركا لسرقة النفط الايراني.



وقال اكبر زادة ان ايران على اعتاب ذكرى 13 من آبان، اليوم الذي سيطر الطالب الايرانيين السائرين على نهج الامام خميني قدس سره الشريف على وكر اميركا التجسسي في البلاد.



واضاف: وعلى اعتاب هذه الذكرى المباركة تجلت اليوم قوة ايران الدفاعية وتم تمريغ انف اميركا بالتراب من خلال تصدى قوات الحرس الثوري الاسلامي الى محاولة قرصنة النفط الايراني في بحر عمان.



واوضح اكبر زادة ان جبهة المقاومة تتقدم يوما بعد اخر بينما قوة اميركا تتراجع، وجبهة المقاومة تريد طرد اميركا من المنطقة، مشيرا الى ان الحظر الامريكي لاجبار ايران على الاستسلام اثبت فشله اليوم في بحر عمان.



ومن جانبه تقدم وزير النفط الإيراني جواد أوجي بالشكر لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران على إنقاذ ناقلة النفط الإيرانية من أيدي القراصنة الأميركيين.



هذا ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع مصورة لعملية التصدي للقرصنة الأميركية للنفط الإيراني في بحر عمان.



وأصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في إيران مساء اليوم بيانا شرحت فيه بعض تفاصيل القرصنة الأميركية للنفط الإيراني في بحر عمان والتي أحبطتها قوات الحرس.



وجاء في بيان حرس الثورة: بفضل الإجراءات الحاسمة والمناسبة لبحرية الحرس الثوري الإسلامي، تم إفشال إجراء البحرية الإرهابية الأميركية لسرقة نفط جمهورية إيران الإسلامية في بحر عمان.



وأضاف البيان: "وخلال هذه العملية، قام الأميركيون بسرقة ناقلة في مياه بحر عمان تحمل النفط الإيراني، وقاموا بتحويل شحنة النفط فيها إلى ناقلة أخرى، وقاموا بتوجيهها إلى جهة مجهولة".



وفي إشارة إلى الرد المتزامن لأبطال البحرية في الحرس الثوري الإيراني في إحباط هذه العملية، أوضح البيان: نفذ مقاتلو الحرس الثوري عملية إنزال على ظهر ناقلة النفط المسروقة واستولوا عليها، ووجهوها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.



وأضاف البيان: "واصلت القوات الإرهابية الأميركية مطاردة الناقلة باستخدام عدة مروحيات وسفن حربية، لكنها فشلت بسبب الحضور الحاسم والموثوق لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري".



وأشار بيان العلاقات العامة للحرس الثوري إلى محاولة أميركية فاشلة لتعزيز تواجدهم من خلال استدعاء وإرسال عدة سفن حربية أخرى لصد ناقلة النفط، قائلاً: مع درك الأميركان لاستعداد وصرامة القوات الشجاعة والغيورة في بحرية الحرس، في التصدي لأي تهور وتهديد أميركي لمصالح الشعب الإيراني، إنسحب هؤلاء من المنطقة وغادروها.



وبحسب بيان العلاقات العامة للحرس الثوري، فقد رست هذه الناقلة في الساعة 8:00 صباحا في 3 نوفمبر 2021 في المياه المحلية الإيرانية بميناء بندر عباس.



وخلص بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: سوف يتم قريبا تزويد وسائل الإعلام بمقاطع واضحة وشفافة ودامغة عن هذا الحدث.



وأكدت السلطات الإيرانية أن قراصنة أقدموا على توقيف ناقلة نفط ايرانية في بحر عمان، وقاموا بنقل حمولتها لناقلة أخرى، وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الاسلامية.



ونفذت عملية انزال على الناقلة، وسيطرت عليها، لتقوم على الفور باقتيادها الى السواحل الايرانية، وبعدها حاولت مروحيات أميركية استعادة السيطرة على ناقلة النفط التابعة للقراصنة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل رغم تدخل قطع بحرية اميركية لتغيير مسار الناقلة. وتؤكد ايران أن ناقلة النفط موجودة حاليا في مياهها الإقليمية.