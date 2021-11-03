الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:49

الشيخ خطيب: ندعو السعودية الى التراجع عن قرارها

الشيخ خطيب: ندعو السعودية الى التراجع عن قرارها
وقال لا احد في لبنان يريد قطع العلاقات مع السعودية وكنا ننتظر دعمها ووقوفها الى جانب لبنان وخاصة ان اتفاق الطائف الذي اوقف الحرب الاهلية يحمل اسم مدينة سعودية، لكننا فوجئنا بالقرار الذي لم يكن له مبرراته.

واشار إلى ان إسرائيل لا تزال محتلة لاراض لبنانية وتخترق الخط الازرق وتنتهك الاجواء اللبنانية والحدود البحرية، فيما تكتفي الامم المتحدة بتسجيل هذه الانتهاكات دون اجراءات رادعة تمنع العدوان الاسرائيلي الذي تعرض للاعتداء الصهيوني منذ العام 1948 وارتكبت مجازر وصمد اللبنانيون في اراضيهم، ولم تنفذ الامم المتحدة قراراتها واهمها 425 ولم ينفذ ولكن لبنان فرض تطبيق القرار بمقاومته وحرر ارضه عام 2000.

وجاء موقف خطيب خلال استقبل ​ ظهر اليوم في مقر المجلس منسقة الامم المتحدة في لبنان ​يوانا فرونتسكا​ وجرى التباحث في تطورات لبنان والمنطقة.

ورحب الشيخ الخطيب بالمنسقة فرونتسكا في مقر المجلس الحريص على تعزيز تعاون لبنان مع الامم المتحدة والدول الصديقة والشقيقة بما يسهم في خروج لبنان من الازمة الحالية، املاً ان تساعد الامم المتحدة اللبنانيين على تخطي الازمة الاقتصادية والصحية والتربوية، ولا سيما اننا مقبلون على فصل الشتاء وعام دراسي جديد.
رقم : 961885
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
ألا يجب أن يعتذر آل سعود للعالم على صناعتهم وباء الوهابية؟
ألا يجب أن يعتذر آل سعود للعالم على صناعتهم وباء الوهابية؟
3 تشرين الثاني 2021
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
3 تشرين الثاني 2021
الهجوم الشرس على بيروت نابع من هزيمة "محمد بن سلمان" بمأرب اليمنية
الهجوم الشرس على بيروت نابع من هزيمة "محمد بن سلمان" بمأرب اليمنية
3 تشرين الثاني 2021
إسرائيل إلى زوال؛ تحليلات اسرائيلية
إسرائيل إلى زوال؛ تحليلات اسرائيلية
3 تشرين الثاني 2021
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
2 تشرين الثاني 2021
بعد التقدم الهائل في صناعة "الدرون"... إيران تبدد أحلام البيت الأبيض
بعد التقدم الهائل في صناعة "الدرون"... إيران تبدد أحلام البيت الأبيض
2 تشرين الثاني 2021
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
2 تشرين الثاني 2021
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
2 تشرين الثاني 2021
هل القرار الأممي الأخير يخدم قضية الصحراء الغربية؟
هل القرار الأممي الأخير يخدم قضية الصحراء الغربية؟
2 تشرين الثاني 2021
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
1 تشرين الثاني 2021
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
1 تشرين الثاني 2021
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
1 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها