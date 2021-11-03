الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:58

قوات القمع تقتحم سجن 'جلبوع' وتجري تفتيشات وحشية واستفزازية

قوات القمع تقتحم سجن
وأفادت هيئة شؤون الأسرى إن قوات القمع أجرت تفتيشات وحشية واستفزازية لغرف الأسرى، وعبثت بمقتنياتهم، وقلبتها رأساً على عقب.

وأضافت أن حالة من التوتر والاضطراب تسود صفوف الأسرى داخل المعتقل.

يذكر أن سجن "جلبوع" شهد عملية الأسرى البطولية، التي تمكّن فيها 6 أسرى في السادس من أيلول الماضي، من انتزاع حريتهم، حيث شرعت إدارة السجون عقبها بنقل نصف الأسرى القابعين فيه، وكثفت من عمليات التفتيش والاقتحامات، كما وهددت مرارا بنقلهم إلى السجون الأخرى.

ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5000 أسير، منهم حوالي 600 أسير من ذوي الأحكام العالية، و425 معتقلا إداريا، وحوالي 200 طفل، و45 أسيرة.

كما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.
مصدر : وكالات
رقم : 961888
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
ألا يجب أن يعتذر آل سعود للعالم على صناعتهم وباء الوهابية؟
ألا يجب أن يعتذر آل سعود للعالم على صناعتهم وباء الوهابية؟
3 تشرين الثاني 2021
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
3 تشرين الثاني 2021
الهجوم الشرس على بيروت نابع من هزيمة "محمد بن سلمان" بمأرب اليمنية
الهجوم الشرس على بيروت نابع من هزيمة "محمد بن سلمان" بمأرب اليمنية
3 تشرين الثاني 2021
إسرائيل إلى زوال؛ تحليلات اسرائيلية
إسرائيل إلى زوال؛ تحليلات اسرائيلية
3 تشرين الثاني 2021
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
2 تشرين الثاني 2021
بعد التقدم الهائل في صناعة "الدرون"... إيران تبدد أحلام البيت الأبيض
بعد التقدم الهائل في صناعة "الدرون"... إيران تبدد أحلام البيت الأبيض
2 تشرين الثاني 2021
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
2 تشرين الثاني 2021
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
2 تشرين الثاني 2021
هل القرار الأممي الأخير يخدم قضية الصحراء الغربية؟
هل القرار الأممي الأخير يخدم قضية الصحراء الغربية؟
2 تشرين الثاني 2021
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
1 تشرين الثاني 2021
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
1 تشرين الثاني 2021
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
1 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها