رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران

جاء ذلك خلال استقبال رئيسي، جمعا من تلاميذ المدارس، اليوم الأربعاء؛ عشية الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأميركية (وكر التجسس) في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، من قبل طلاب الجامعات السائرين على نهج الإمام الخميني (رض) والذي يعرف باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ويوم التلميذ.



وأكد الرئيس الإيراني أن: هذا اليوم يعيد إلى البال الملاحم العظمى والمشرّفة في تاريخ نضال الشعب الإيراني ضد الاستبداد الداخلي والاستعمار الاجنبي.



وصرح أن: الإمام الخميني (رضوان الله عليه) كان محقا عندما أطلق على هذه النهضة لطلاب الجامعات، "ثورة أخرى على مسار الثورة الإسلامية في إيران".



وأضاف أن: طلبة الجامعات السائرين على نهج الإمام الراحل (رض)، برهنوا من خلال هذه الملحمة الخالدة، بأن الثورة الإسلامية قادرة على خوض المعركة تزامنا ضد الاستبداد الداخلي وغطرسة القوى الخارجية.