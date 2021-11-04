حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار

ورأى الشيخ قاسم أن "السعودية منزعجة لأنها لم تستطع الهيمنة على القرار السياسي في لبنان برغم الأموال التي دفعتها لأتباعها في البلد. كما أن أحد أسباب الأزمة الحالية تكمن في أن السعودية لم تعد تحتمل خسائرها في المنطقة فأتى عدوانها على لبنان كردة فعل".



وشدد الشيخ قاسم على أن "لبنان ليس مكسر عصا ويتعامل مع السعودية بنديّة وكدولة مستقلة، ولا نقبل أن تتدخل السعودية بالحكومة"، معتبرا أن "توقيت العدوان السعودي على لبنان له علاقة بمأرب، والخسارة المدوية للسعودية في اليمن، حيث تريد صرف الأنظار عن المعارك هناك من خلال فرض ضغوطات في لبنان".



وأشار الشيخ قاسم إلى أن "القوات اللبنانية نفذت كمين الطيونة نيابة عن أمريكا والسعودية، بهدف محاصرة حزب الله عبر محاولة إشعال الفتنة، إذ إن السعودية لم تعد تطيق ما يحصل في لبنان"، مضيفا: "القوات اللبنانية تستفيد من الحرب والفتنة ولكن "حزب الله" لا يرى بذلك مصلحة للبنان".



وقال إن "أمريكا حاولت بشتى الوسائل لقلب الداخل اللبناني على حزب الله ولم تنجح"، مؤكدا أن "استمرار الضغط والمواجهة في سوريا ولبنان بقرار أمريكي وبعض العرب لإراحة إسرائيل وتثبيت الاحتلال".