بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي

وفي طهران بدأت هذه المراسم امام مبنى السفارة الاميركية السابقة او ما يعرف بـ "وكر التجسس الاميركي" بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية وجموع غفيرة من المواطنين.



ومن المقرر ان يلقي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي كلمة في هذا الحشد الجماهيري الكبير الذي يشارك فيه المواطنون من مختلف شرائح الشعب.



وبالتزامن مع هذا التحمع تقام تجمعات اخرى في 800 نقطة في مختلف انحاء البلاد بهذه المناسبة.



وتصادف اليوم الخميس 4 تشرين الثاني /نوفمبر ذكرى السيطرة على وكر التجسس الاميركي، السفارة الاميركية السابقة في طهران، من قبل الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام.