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الخميس 4 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:15
ميقاتي: وضعت الرئيس عون بأجواء التي احاطت زيارتي الى غلاسكو
واوضح ميقاتي بانه ستكون لي كلمة اليوم خلال مؤتمر في السراي الحكومي بعد ساعة من الآن أتمنّى متابعتها.
مصدر :
وكالات
رقم :
961998
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