ميقاتي: وضعت الرئيس عون بأجواء التي احاطت زيارتي الى غلاسكو

اسلام تايمز (لبنان)- اشار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس في تصريح له بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا، الى انه وضع الرئيس عون بأجواء التي احاطت زيارتي الى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولي.