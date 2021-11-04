أرمينيا: لا توجد مفاوضات لترسيم الحدود مع أذربيجان

وأكد نائب الوزير، في حديثه أمام برلمان أرمينيا اليوم، أنه من السابق لأوانه في الوقت الحاضر، الحديث عن خرائط ووثائق محددة حول تنفيذ هذه العملية.



وأضاف نائب الوزير: "للحديث عن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود مع أذربيجان، من الضروري في البداية إجراء مفاوضات ترسيم الحدود. حتى الآن لا توجد مثل هذه المفاوضات، لذلك من السابق لأوانه تحديد الخرائط والوثائق التي نسترشد بها. فقط عندما تجري المفاوضات، سيصبح من الممكن العودة إلى هذه المسألة".



في 21 أكتوبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للاجتماع الثامن عشر لنادي فالداي الدولي للحوار، إنه توجد لدى هيئة الأركان العامة للجيش الروسي خرائط توضح كيف كانت الحدود تمر بين جمهوريات الاتحاد خلال الفترة السوفيتية.