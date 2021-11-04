وزير الصحة الايراني: تطعيم 80 بالمئة من الايرانيين ضد كورونا

وفي تصريح اليوم الخميس على هامش تفقده "مستشفى الولاية" بمدينة دامغان (في محافظة سمنان - شرق)، اوضح "عين اللهي" ان اجمالي عدد اللقاحات التي وُزعت في ايران لحد اليوم، بلغ 90 مليون جرعة (الاولى والثانية).



واعرب وزير الصحة عن ارتياحه لعدم تفاقم الوضع الصحي العام في البلاد من حيث تفشي فيروس كورونا، وذلك نظرا للاجراءات والبرامج الوقائية والعلاجية التي اتخذتها الوزارة والسلطات المعنية، لاسيما في مجال التطعيم العام ضد هذا الفيروس الوبائي.



وصرح، ان هناك بعض الدول مثل تركيا وروسيا، تعاني اليوم من زيادة عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا؛ مبينا ان التلقيح وحدة لا يكفي لاحتواء هذا المرض وانما لاتزال الحاجة ملحة بشان اتباع التعليمات الصحية والوقائية ومنها استخدام الكمامات ورعاية التباعد الاجتماعي والتلقيح، للحد من تفشي الفيروس.