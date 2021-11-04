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الخميس 4 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:19

الاتحاد الأوروبي يؤكد على الحل السياسي للصراع في إثيوبيا

الاتحاد الأوروبي يؤكد على الحل السياسي للصراع في إثيوبيا
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم الخميس، تجديدا لموقف أوروبا بمناسبة الذكرى السنوية للنزاع في تيغراي: "بوريل يؤكد أن الحل السياسي هو الوحيد لحل الصراع في إثيوبيا"، مضيفا: "دعوته جميع الأطراف لتطبيق وقف إطلاق النار والبدء بمحادثات سياسية دون شروط مسبقة".

وأوضح بيان الاتحاد أن "بوريل يعرب عن قلقه جراء الحشد العسكري للحكومة الإثيوبية في منطقة تيغراي محذرا من مخاطر نشوب حرب أهلية"، متابعا: "يجدد بوريل دعوته لانسحاب كافة القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية بشكل فوري".

كما شدد بوريل على أن بعض الجرائم في إثيوبيا قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داعيا إلى محاسبة المسؤولين.

وأشار بوريل إلى "دعمه وحدة واستقرار إثيوبيا منوها إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام جميع أدواته السياسية بما فيها التدابير التقييدية لتعزيز السلام والالتزام بالقانون الدولي وإنهاء النزاع القائم في إثيوبيا".
رقم : 962025
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