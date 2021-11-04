ايران تحتفل بذكرى اقتحام وكر التجسس الامريكي

قبل اثنين واربعين عاما وفي مثل هذا اليوم الواقع في الرابع نوفبر/ تشرين الثاني من العام الف وتسعمئة وسبعة وتسعين من القرن المنصرم قام الطلبة الجامعيون الإيرانيون بالإستيلاء على السفارة الأمريكية المعروفة بوكر التجسس الامريكي في المنطقة احتجاجًا على مؤامرات أمريكا العديدة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية. وعثر الطلاب داخل السفارة على وثائق تثبت ان السفارة كانت مركزَ القيادةِ للمخابراتِ الاميركية لكلِ الشرقِ الاوسط، ومن خلال هذه الوثائق تمكن قيادة الثورة انذاك من تفكيك شبكةِ التجسسِ في كلِ المنطقة.



وقد نشرت الوثائق الخاصة التي عثر عليها في وكر التجسس الأمريكي في أكثر من خمسين مجلداً ،وكشفت الستار عن أسرار التجسس والتدخل السافر لأمريكا في ايران ودول مختلفة في العالم.



ونشرت الوثائق بناءً على دعوة قائد الثورة الامام الخميني (رض) بهدف فضح كل ما قامت به امريكا والاستكبار العالمي، مما ساهم وبشكل كبير في اندفاع الناس، اكثر فأكثر، للوقوف بوجه الهجمة الشرسة التي واجهتها الثورة الاسلامية.



ويحيي الشعب الإيراني المناسبة كل عام، تحت اسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي عبر إقامة المسيرات المليونية في كل أنحاء البلاد، معلنًا رسالة الثورة الإسلامية أي " إستقلال، حرية وجمهورية إسلامية".



وبدات صباح اليوم الخميس مراسم الاحتفال باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في العاصمة طهران ومختلف انحاء ايران.



وقال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي : اننا نؤيد المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية، وسوف لن نتراجع اطلاقا عن مطلب الشعب البديهي والمتمثل في الغاء الحظر الظالم عن البلاد.



جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجمهورية، بمراسم احياء الذكرى السنوية لـ "يوم مقارعة الاستكبار العالمي واقتحام وكر التجسس الامريكي" التي اقيمت صباح اليوم الخميس في محافظة سمنان (شرق).



جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجمهورية، بمراسم احياء الذكرى السنوية لـ "يوم مقارعة الاستكبار العالمي واقتحام وكر التجسس الامريكي" التي اقيمت صباح اليوم الخميس في محافظة سمنان (شرق).



ولفت اية الله رئيسي، الى سجل الخصومة الامريكية للشعب الايراني، مؤكدا ان هذا العداء لايقتصر على العقود الاربعة بعد انتصار الثورة الاسلامية، وانما يعود ذلك الى 70 عاما مضت.



وقال رئيس الجمهورية، ان "امريكا نجحت خلال المرحلة ما قبل انتصار الثورة الاسلامية، في نهب ثروات الشعب عبر الانقلاب او دعم عملائها الذين تسلموا الحكم في البلاد، لكن طوال السنوات الـ 43 الماضية بعد انتصار الثورة الاسلامية كان الشعب الايراني المنتصر الدائم في ساحات المواجهة ضد العداء الامريكي المستديم".



كما نوه بالعملية البطولية لقوات سلاح البحر التابع للحرس الثوري في احباط محاولة القرصنة البحرية الامريكية للنفط الايراني، قائلا : ان شعبنا يثمن الاجراءات الحكيمة والخطوات الحازمة لهذه القوات المضحية من اجل الدفاع عن ثغور البلاد.



واضاف : ان الشعب الايراني لطالما استنكر وادان غطرسة الامريكيين وممارساتهم التدخلية في المنطقة؛ بما في ذلك سلوكهم الاخير ويثمن دوما الرد الحازم والمقتدر والحكيم من قبل القوات الباسلة للحرس الثوري على هؤلاء المعتدين.



ومن جانبه قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي في كلمة خلال مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي إن يوم مقارعة الاستكبار العالمي هو يوم نصر كبير للشعب الايراني في مواجهة اميركا



وأكد اللواء سلامي: اميركا تعرضت للغضب الالهي في طبس عندما حاولت الافراج عن جواسيسها، مضيفا أن الهزيمة التي تعرضت لها اميركا في ايران كانت صعبة عليها.



واعتبر اميركا بانها مصنع انتاج الدكتاتوريين في انحاء العالم وقال: انه بدءا من فرديناند ماركوس في الفلبين الى جعفر النميري في السودان وبينوشيه في تشيلي وفراعنة مصر وشاه ايران والحكام في الكثير من الدول العربية، هم دكتاتوريون ولدوا من رحم النظام السياسي الاميركي.



وتابع اللواء سلامي: ان اميركا التي تمتلك تمثال الحرية لها الحصة الاكبر من اعمال القمع واعدام احرار العالم وانتاج ادوات التعذيب والتدريب على اساليبه لتكبيل الاحرار، وهي القوة الوحيدة التي استخدمت القنبلة الذرية ضد البشرية مرتين لتقضي على مئات آلاف البشر الذين اصبحوا رمادا. وهي التي ثبتت النظام الملكي في الحكم في ايران بانقلاب 19 اغسطس عام 1953 وشطبها المناداة بالحرية وثورة الدستور من الجغرافيا السياسية في البلاد.



واشار الى ماضي عداء اميركا للشعب الايراني بعد انتصار الثورة الاسلامية واضاف: ان الاميركيين تعودوا على تلقي الهزيمة من الشعب الايراني دوما لكنهم مازالوا لم يتعظوا منها.



