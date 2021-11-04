الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:19

اليمن..السيد الحوثي يوجه بإطلاق أسرى مديرية العبدية

اليمن..السيد الحوثي يوجه بإطلاق أسرى مديرية العبدية
وحث الحكومة والسلطة المحلية بمحافظتي مأرب وشبوة على الاهتمام بالمواطنين في المديريات المحررة.. داعيا أبناء مديرية العبدية وكل المناطق المحررة لصلح عام في قضايا الثأر والتعاون مع الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار.

رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى أوضح أن عدد الأسرى من أبناء مديرية العبدية ” 52 ” أسيرا.

من جانبها باشرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بالإفراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب وعددهم 52 أسيرا ترجمة لتوجيه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بالعفو العام.

وقد توجه الأسرى المفرج عنهم بالشكر والعرفان للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على هذه المبادرة الأخوية والتعامل الراقي مع مختلف الأسرى.. داعين من لا زالوا يقاتلون في صف تحالف العدوان إلى تحكيم العقل والعودة إلى وطنهم وأهاليهم.

كما ثمن مشائخ ووجهاء العبدية هذه المبادرة الحكيمة من السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي .. معتبرين المبادرة جميلا كبيرا لن تنساه قبائل العبدية وسنقابل هذا الوفاء بوفاء.

وفي الـ17 من أكتوبر الماضي أعلنت القوات المسلحة تطهير مديرية العبدية في محافظة مأرب ضمن المرحلة الأولى من عملية ” ربيع النصر ” والتي أدت إلى تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة ومديريتي حريب والعبدية في محافظة مأرب بماحة تقدر بأكثر من 3200 كيلو متر مربع.
رقم : 962039
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي
بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي
ايران ترد بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني والامارات والمغرب في الامم المتحدة
ايران ترد بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني والامارات والمغرب في الامم المتحدة
4 تشرين الثاني 2021
وزير الإعلام اللبناني لن يستقيل والمسألة كرامة وطنية.. قرداحي صامد صمود اليمن
وزير الإعلام اللبناني لن يستقيل والمسألة كرامة وطنية.. قرداحي صامد صمود اليمن
4 تشرين الثاني 2021
أبطال الجيش اليمني يحاولون تحرير مأرب دون إراقة دماء
أبطال الجيش اليمني يحاولون تحرير مأرب دون إراقة دماء
4 تشرين الثاني 2021
حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار
حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار
4 تشرين الثاني 2021
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
3 تشرين الثاني 2021
ألا يجب أن يعتذر آل سعود للعالم على صناعتهم وباء الوهابية؟
ألا يجب أن يعتذر آل سعود للعالم على صناعتهم وباء الوهابية؟
3 تشرين الثاني 2021
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
3 تشرين الثاني 2021
الهجوم الشرس على بيروت نابع من هزيمة "محمد بن سلمان" بمأرب اليمنية
الهجوم الشرس على بيروت نابع من هزيمة "محمد بن سلمان" بمأرب اليمنية
3 تشرين الثاني 2021
إسرائيل إلى زوال؛ تحليلات اسرائيلية
إسرائيل إلى زوال؛ تحليلات اسرائيلية
3 تشرين الثاني 2021
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
2 تشرين الثاني 2021
بعد التقدم الهائل في صناعة "الدرون"... إيران تبدد أحلام البيت الأبيض
بعد التقدم الهائل في صناعة "الدرون"... إيران تبدد أحلام البيت الأبيض
2 تشرين الثاني 2021
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
2 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها