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الخميس 4 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:24

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 4-11-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 4-11-2021
تطورات جديدة تشهدها جبهات القتال في محافظة مارب شمال شرق البلاد،حيث اقتربت القوات اليمنية من المدينة بعد سيطرتها على منطقة العمود ووصولها الى نقطة الفلج البوابة الجنوبية لمدينة مأرب.

وذكرت مصادر محلية ان القوات اليمنية سيطرت بشكل عام على معسكر ام الريش الاستراتيجي في اطراف المدينة وانها باتت تطوقها من ثلاث جهات. وافادت مصادر ميدانية ان هناك جهود قبلية لايجاد حلول لمأرب من بينها وقوف القتال واخراج القوات الاجنبية والجماعات التكفيرية منها في اطار المبادرة التي تقدم بها السيد عبدالملك الحوثي في وقت سابق.

وقالت قيادات ميدانية ان المرتزقة في مأرب اصبحوا محاصرين وان المطلوب اليوم هو تجنيب المدينة القتال وعودة من يحب الى حضن الوطن.

وفي تعز تمكن مقاتلوا الجيش واللجان الشعبية اليمنية، من كسر محاولة زحف واسعة لمرتزقة العدوان السعودي وأفاد مصدر عسكري يمني، أن مرتزقة العدوان نفذوا زحفاً واسعاً في جبهة الضباب من عدة مسارات استمر لأكثر من سبع ساعات، دون تحقيق أي تقدم يذكر،وأكد المصدر مصرع وجرح العشرات من المرتزقة، وإحراق عدد من الآليات خلال كسر زحفهم في جبهة الضباب.

هذا بينما أكد محمد عبدالسلام رئيس الوفد الوطني، أن قوى العدوان السعودي مخطئة إذا استمرت في عدوانها الهمجي على الشعب اليمني، مضيفا أن قوى العدوان تخطئ في استمرارها في فرض إجراءات تعسفية بهدف إيصال كل البلد لما وصلت إليه المناطق الخاضعة للاحتلال من وضع اقتصادي مزر وفوضى على كل الصعد، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق لهم بإذن الله.

هذا وقد أفشل الجيش اليمني والجان الشعبية، اليوم الخميس، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان أقدموا على خرق اتفاق التهدئة في الحديدة، ونفذوا عملية تسلل شرق حيس.. مؤكدا أن القوات اليمنية المشتركة أفشلت تسلل العدو وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد.

وأدان المصدر الخروقات المتواصلة لقوى العدوان بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي وتنفيذ الزحوفات ومحاولات التسلل.. مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية في أعلى الجهوزية لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الساحل الغربي وأن على قوى العدوان تحمل التبعات.
رقم : 962042
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