حركة النجباء: استعادة ناقلة البترول من القراصنة الأميركيين أظهرت عزة الإسلام

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، أن المتحدث باسم المقاومة الإسلامية - حركة النجباء وصف في تغريدة على تويتر استعادة ناقلة النفط الإيرانية من قرصنة القوات الأميركية بأنه موقف يبعث على الفخر والاعتزاز الذي أظهر عزة الإسلام والملسمين في أسمى صورها.



وأشاد المهندس نصر الشمري بما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عمل شجاع، مؤكدا أن هذا المنهج الشجاع يساهم في الحد من التصرفات الهمجية الأميركية التي تمثل تهديدا لكل القوانين الدولية وعدم احترام سيادة البلدان في منطقتنا.



وفي الختام دعا كل الاحرار في العالم عموما والشعوب الإسلامية خصوصا في منطقتنا الى اتباع سلوك مماثل في حال تجاوز أي قوة أجنبية على سيادة بلدهم.