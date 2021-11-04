اوليانوف: الضغوط القصوى ادت الى تقدم كبير في البرنامج النووي الايراني

وحول بعض التقارير التي تفيد باحتمال عودة دونالد ترامب الى الرئاسة مرة اخرى في العام 2024 وتكرار الخروج من اي اتفاق مع ايران، كتب اوليانوف في تغريدة له على تويتر: ان اي حكومة جديدة في اميركا يجب ان تتعظ من الاخطاء الاستراتيجية الماضية.



واضاف: أليس من المعلوم ان الضغوط القصوى ادت الى احداث تقدم كبير في البرنامج النووي الايراني؟ هل هنالك سياسيون اميركيون اخرون عديمو المسؤولوية يريدون تكرار هذه الكارثة (الضغوط القصوى) مرة اخرى؟.



وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري قد اعلن في تغريدة له على تويتر بان مفاوضات فيينا بهدف الغاء الحظر غير القانوني واللاانساني ستستانف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.



ومن ثم ادعى المتحدث باسم الخارجية الاميركية بانه إن ابدت ايران الجدية في المفاوضات فان الوصول الى اتفاق سريع حول الاتفاق النووي سيكون ممكنا في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا.



وكان مندوب روسيا لمفاوضات فيينا قد صرح في وقت سابق بان جميع المشاكل الراهنة الحاصلة حول الاتفاق النووي تعود لسياسة الضغوط القصوى التي فرضها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب على ايران.



