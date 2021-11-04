ظروف صعبة لـ15 أسيرًا فلسطينيًا في الرملة

وأوضحت الهيئة، يوم الخميس، أن عدد الاسرى القابعين في عيادة الرملة 15 اسيرًا من بينهم اسيران مضربان عن الطعام منذ اشهر بظروف صحية صعبة ومقلقة وهما هشام ابو هواش وعلاء الاعرج.



وذكرت أن غالبية الاسرى المرضى هناك يتناولون يوميًا اكثر من 10 أنواع من المسكنات والمنومات لتخفيف أوجاعهم وآلامهم.



وشددت الهيئة على أن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى والمضربين القابعين في "سجن الرملة" تزداد سوءا، في ظل غياب المتابعة الصحية الحثيثة لظروفهم وخصوصيتهم المرضية، حيث تصنّف حالاتهم بأنها الأصعب بين الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.



وذكرت أن الاسرى هم كل من خالد الشاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد وناهض الاقرع وصالح صالح، والاسير ناظم ابو سليم واحمد فقها واياد حريبات وعبد الرحمن برقان واحمد جابر وجمال زيد وتيسير ابو نعيم وشادي ابو عكر وعلاء الاعرج وهشام ابو هواش.