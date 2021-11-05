العمليات المشتركة تكشف عن الخطة الأمنية الجديدة في ديالى العراقية

وقال المتحدث باسم العمليات، اللواء تحسين الخفاجي انه "تم تعزيز ديالى بقوات عسكرية جديدة ورفع حظر التجوال الشامل في قضاء المقدادية"، مبيناً "قائد الشرطة الجديد اعطى رسالة واضحة الى التنظيم الارهابي والى كل من يستخدم السلاح خراج نطاق الدولة بان القانون فوق الجميع".



واضاف "قائد فرقة الجيش الجديد في ديالى قام بإعادة توزيع انتشار القطعات العسكرية في المحافظة ووضع خطط كبيرة، ولدينا خطط لعمليات امنية، والاهم تقسيم ديالى الى قواطع ووضع قاطع المسؤولية لكل قوة وتحملها مسؤولية الخرق الامني".



وتابع الخفاجي "قمنا بتهدئة النفوس وجلسنا مع الطرفي النزاع {التمايم والعنبكية} وتم الاتفاق على عودة النازحين الى قرية نهر الامام في المحافظة"، مستدركاً "هناك مشاكل في ديالى تجير وتحور وداعش الارهابي يستغلها ويثيرها بين الاهالي".



واردف بالقول "حواضن داعش الارهابي في ديالى تقدم السلاح والمال لهذه المجاميع الارهابية، والقوات الامنية قامت باقصى ما يمكن من عمليات عسكرية ويجب اني يكون هنالك دور للعشائر والاهالي والحكومة للقضاء على هذه الحواضن في المحافظة".



واكمل الخفاجي "من خلال تواجدنا بعد تغيير قائدي الشرطة والجيش اوصلنا رسالة بعدم السماح للتجاوز على الاراضي والمواطنين وحمل السلاح خارج اطار الدولة"، منتقداً "مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية باثارة النعرة الطائفية في ديالى".



ونفى المتحدث باسم العمليات المشتركة "الاستحواث على بيوتات قرية نهر الامام"، معلنا "توزيع القطعات الامنية في القرية وجميع ممتلكاتهم موجودة".



واشار الى "اننا اليوم امام اكبر تحدي هو الحفاظ على السلم المجتمعي"، مؤكداً ان "الخط الاداري الناقل لداعش الارهابي هو صلاح الدين وديالى وكركوك".



وختم الخفاجي "تجهيز القوات الامنية لا يحدد واليوم نؤكد الحاجة الى تطوير سلاح القوة الجوية من طائرات وراردارت متطورة جداً كذلك تنوع مصادر السلاح للقوات البرية من دروع واليات وغيرها"، مردفاً "الدفاع الجوي مهم جدا وهو مكمل لسيطرة القوات الامنية على داعش الارهابي".