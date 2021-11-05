مجلس الأمن الدولي يجتمع لبحث الوضع في إثيوبيا

هذا ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية.ويأتي الاجتماع بناء على طلب المكسيك، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس المكون من 15 عضوا اجتماعا سيكون بعضه علنيا والبعض الآخر خلف الأبواب المغلقة في نيويورك الساعة الثالثة مساءا (1900 بتوقيت غرينتش).



وذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن يعد أيضا بيانا مشتركا، على الرغم من طلب روسيا يوم الخميس المزيد من الوقت للتشاور.



ووافقت السفارة الأمريكية في أديس أبابا في وقت سابق من يوم الخميس على المغادرة الطوعية لموظفي السفارة غير الأساسيين وأفراد أسرهم من إثيوبيا، حيث تتصاعد وتيرة العنف بين الحكومة والمتمردين.



وأعلنت السفارة أن الاضطرابات قد تؤدي إلى شح في الإمدادات وتصاعد في العنف. وجرت دعوة المواطنين الأمريكيين الذين لن يغادروا البلاد إلى تخزين إمدادات.



ومن المتوقع أن تفرض الحكومة قيودا على خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة والأرضية حال وقوع اشتباكات عنيفة، ما قد يجعل من الصعب على السفارة التواصل مع رعاياها في البلاد.



ومن المتوقع أن يجري المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان محادثات أزمة تستمر يومين مع الحكومة الإثيوبية.



واتسع الصراع مع متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية. وكان على الجيش الإثيوبي الانسحاب من المدن المهمة في منطقة الأمهرة المتاخمة للعاصمة أديس أبابا.



وتمكنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جنبا إلى جنب مع جيش تحرير أورومو من الوصول إلى أحد أهم الطرق السريعة في البلاد، ويتقدمان الأن صوب أديس أبابا.



كما أشارت تقارير إلى أن المسلحين يحاولون قطع طريق الإمدادات من جيبوتي إلى أديس أبابا.وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



وتحدث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تصاعد الصراع بشكل كبير في إثيوبيا وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، مناشدا جميع الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات.



وشدد ماس على أن "خطاب الكراهية بدوافع عرقية هو تسميم لوحدة إثيوبيا".



وأضاف أن "المعاناة الإنسانية في مناطق تيغراي وأمهرة وعفر بلغت أبعادا كارثية بسبب حالة الطوارئ الإنسانية المتنامية"، داعيا إلى وصول عمال الإغاثة دون قيود إلى تلك المناطق.