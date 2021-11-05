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الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:57
سلامي: كنا نتوقع مواجهة مع القوات الأمريكية
مشيرا في كلمة خلال تظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في طهران أن المنطقة ليست بحاجة لتدخل خارجي.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الحرس الثوري إحباطَ محاولة أمريكية لمصادرة نفط إيراني في خليج عُمان.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
962166
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