الشيخ الخزعلي يصدر بياناً حول أحداث تظاهرات الخضراء

وقال الشيخ الخزعلي:



اولا : ندين وبشدة استعمال القوات الامنية للسلاح الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين.



ثانيا : يجب ان تتم محاسبة الافراد الذين اطلقوا النار وقتلوا المتظاهرين واصابوهم وكذلك من أصدر هذه الاوامر كائنا من كان، ومن ناحيتنا فلن نرضى ابدا باي محاولة تستر على الآمر والفاعل.



ثالثا : ندعوا كل الاحبة المتظاهرين الى ضبط النفس وعدم الاندفاع وتفويت الفرصة على كل من يريد استغلال الاحداث لتضييع حقوقكم المشروعة.



رابعا: ندعوا قواتنا الأمنية الى الوقوف مع ابناء شعبهم وان لا يكونوا اداة لتنفيذ الاوامر الخبيثة وغير القانونية في استهداف اخوانهم المتظاهرين.



خامسا: نحذر من محاولات اطراف مرتبطة بجهات مخابراتية تخطط لقصف المنطقة الخضراء والقاء التهمة على فصائل المقاومة.