نتائج الانتخابات العراقية.. واشتعال مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن

وافادت مصادر اعلامية عراقية ان المحتجين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء لتدور مواجهات مع قوى الامن امام بوابة المنطقة الخضراء وسط انباء عن اطلاق القوات العراقية النار باتجاه المحتجين،واسفرت المواجهات عن سقوط عدد من الجرحى من الجانبين.



وكانت قوى الاطار التنسيقي دعت لتظاهرات سلمية تحت عنوان "جمعة الفرصة الاخيرة" قبل البدء بمرحلة تصعيدية اخرى بهدف استرداد الاصوات المسروقة بحسب بيان للقوى.



ويشهد العراق حراكا سياسيا واسعا بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لتشكيل تحالفات سياسية، في وقت تتواصل فيه الفعاليات الرافضة للنتائج.



حيث جددت اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات الرافضة اتهامها لمفوضية الانتخابات بممارسة دور مشبوه بالتعاطي مع الطعون، وطالبت مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية بالتدخل الفاعل لانقاذ البلاد من خطورة ما تسببت به المفوضية، والا فان مرحلة تصعيدية اخرى من مراحل الاحتجاج ستبدا لاسترداد اصواتهم المسروقة. وهو ما اكد عليه عضو تحالف الفتح محمد البلدواي، مشيرا الى ان الازمة الراهنة يمكن حلها بطرق سهلة من بينها اجراء انتخابات جديدة.



اما حركة عصائب اهل الحق فقد اكدت ان هناك ثلاثة مسارات ازاء الانتخابات لاعادة الحق الى نصابه، مشددة على قوة موقفها السياسي المدعوم بالادلة.



ورغم تاكيد المعترضين على ان لا اساس لاي عملية سياسية تبنى على نتائج الانتخابات المزورة، الا ان بعض الاحزاب الفائزة تواصلها اجتماعاتها لتشكيل الحكومة، حيث عقد وفد للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري اجتماعا في العاصمة بغداد مع الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي اصبح صاحب الكتلة الاكبر، كما استقبل رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي في منزله زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، التي بالتاكيد لن تكون مهمة سهلة مع تهديد احزاب كبيرة ومهمة في البلاد مقاطعتها اذا لم تحل ازمة نتائج الانتخابات الاخيرة.



ومن جانبه فقد دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الجمعة، المتظاهرين على نتائج الانتخابات إلى عدم التصعيد، فيما حذر من اياد خبيثة لإشعال الفتنة.



وقال المالكي في تغريدة على تويتر: "نداء الى المتظاهرين جميعا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروع، ندعوكم الى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الامنية او اثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وانصافكم".



وأضاف: "كما ندعو القوات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع اخوتهم المتظاهرين".



وادان رئيس ائتلاف دولة القانون "بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من اي طرف كان،محذرا من تدخل اياد خبيثة واطراف مشبوهة من اجل اشعال الفتنة وخلط الأوراق".



ومن جهتها اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق بأن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه باجراء تحقيق شامل حول ملابسات احداث اليوم في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وتقديم نتائج التحقيق.



وقالت القيادة في بيان، ان القائد العام للقوات المسلحة شدد على ان التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية وان احترام حقوق الانسان الاساسية، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الاساسيات التي التزمت بها الحكومة.



واضافت، ان الكاظمي دعا الاطراف السياسية المختلفة الى التهدئة واللجوء الى الحوار.



وبحسب البيان فقد ناشد الكاظمي، المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف باي صيغة ومستوى ووسائل.



وبدوره وجه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عمار الحكيم رسالة الى المتظاهرين والقوات الامنية.



وطالب الحكيم "المحتجين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس والحيلولة دون إنجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".



وأضاف، "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقتربات المنطقة الخضراء"، مجددا تأكيده "على ضرورة عدم خروج الإحتجاجات الرافضة لنتائج الإنتخابات عن إطارها السلمي".



وحث الحكيم، "جميع الأطراف تغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الحساس"، مجددا الدعوة للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمؤسسة القضائية لـ"لنظر بجدية في الطعون الواردة و إنصاف القوى المعترضة".



ومن جهته اصدر تحالف الفتح في العراق بيانا حيال ما جرى من احداث في التظاهرات التي شهدها محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، فيما طالب بالاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.



وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان، "ندين ونستنكر بأشد العبارات ونتابع بغضب شديد حالة القمع البشعة التي تتعامل بها السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين المعترضين على سرقة أصواتهم وتزييف النتائج والذين لم يتجاوزوا حدود الديمقراطية في طرق التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور".



واضاف، نطالب السلطات القضائية بالتدخل العاجل للاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومعاقبة كل الأيادي التي امتدت وساهمت في استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين السلميين ونحمل الحكومة مسؤولية حفظ أمنهم ودمائهم ونهيب بالأجهزة الأمنية العزيزة التعاون مع اخوتهم المتظاهرين وعدم استعمال السلاح ضدهم وتحمل مسؤولية حمايتهم.



وتابع قائلا "كما وندعوا ابنائنا واحبتنا المتظاهرين الى ضبط النفس والحفاظ على سلميتهم التي سطرت أروع صور الانضباط والحكمة، هذه السلمية التي ستنتصر حتما".