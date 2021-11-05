السيد السيستاني يحدد موعد غرة شهر ربيع الآخر

وقال مكتب السيد السيستاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم غدٍ السبت هو المُتمم لشهر ربيع الأول و يوم الأحد الموافق (٧ / ١١ / ٢٠٢١ م) هو الأول من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٣ للهجرة، ونسألكم الدعاء".