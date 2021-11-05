استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

ونقل مصدر طبي أن الطفل محمد دعدس (13 عامًا) وصل المستشفى وهو متوقف القلب ومصابا برصاصة في البطن، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.



كما أصيب العشرات في اعتداءات إسرائيلية في مناطق متفرقة في مدينة نابلس.



وأفاد مدير الاسعاف في جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيتا وبيت دجن ما أدى إلى إصابة 71 مواطناً.



وقال نائب رئيس مجلس بيتا موسى حمايل: إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال المواجهات اثنين من المتضامنين الذين كانوا في المكان دعما لأهالي بيتا.



وفي الأثناء، تصدى أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، لهجوم نفذه مستوطنون على القرية ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون.



وقال منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، إنه وخلال انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية باتجاه الشارع المغلق منذ (18 عاما)، سرق مستوطنون ثمار أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية الشمالية بالقرب من مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، ما اضطرهم لتغيير مسلك سيرهم باتجاه المنطقة المستهدفة لحمايتها.



وأضاف أن العشرات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة، ورددوا الهتافات الداعية لمقاومة الاستيطان ووقف اعتداء المستوطنين على الأشجار والأرض.