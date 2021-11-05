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الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:01
تسجيل 6 وفيات و713 إصابة جديدة بكورونا في لبنان
وفي تقريرها اليومي حول مستجدات كوفيد 19، لفتت الوزارة إلى أنّه تمّ تسجيل 700 إصابات بين المقيمين و13 حالة بين الوافدين.
مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 6 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8534.
مصدر :
وكالات
رقم :
962205
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