اصابات بالاختناق خلال المواجهة مع الاحتلال في الخليل

وكانت مسيرة، خرجت للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال، وخاصة مع الاسرى المضربين عن الطعام.



وقام الشبان برشق الحجارة باتجاه جنود الاحتلال المتمركزين على المدخل الشمالي للخليل، فيما رد الجنود باطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع.