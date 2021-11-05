الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:25

قيادي في حماس: احتجاز جثامين الشهداء تعبر عن عقلية إجرامية للاحتلال

قيادي في حماس: احتجاز جثامين الشهداء تعبر عن عقلية إجرامية للاحتلال
جاء ذلك في أثناء كلمة ألقاها القيادي حنيني بخيمة اعتصام نظمتها لجنة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، بمدينة جنين.

وأشاد حنيني بأهالي جنين وبطولاتهم، قائلًا: "نوجه التحية إلى أهل جنين الذين يمتشقون السلاح في وجه الاحتلال وباتوا شوكة في حلقه".

وأضاف: "بمطالبكم هذه ستبقون تسجلون معاني الإنسانية، فلا يضركم العدو الذي لا يفهم معاني الإنسانية ويجهل معاني الحب تجاه أبنائكم الشهداء".

وأكد حنيني أن "الأهل في جنين القسام سيكونون في مقدمة المدافعين عن المقدسات والأسرى، وارتقى على إثر ذلك العديد من الشهداء في سبيل الله وتحقيق النصر".

في موضوع آخر، أشاد القيادي حنيني ببطولات الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال.

وطالب كل قوى المقاومة ببذل كل الغالي والثمين لتخليص الأسرى من السجون وفك أسرهم وإجبار الاحتلال على الإفراج عنهم.

وفي إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين المقاومة والاحتلال، قال حنيني: "ننتظر على أحر من الجمر صفقة وفاء أحرار ثانية تحرر كل الأسرى وتعجل في خلاصهم، وهذا أملنا بالمقاومة".

وخلال الأيام الأخيرة نظمت القوى الإسلامية والوطنية في جنين ومخيمها، العديد من الفعاليات المطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء، وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام وعموم الحركة الأسيرة.

وكان نشطاء فلسطينيون دشنوا في وقت سابق حملة لاسترداد جثامين الشهداء طالبوا فيها بضرورة التحرك الجاد والحاسم للضغط على الاحتلال والجهات المعنية للإفراج عن الجثامين التي يحتجزها منذ سنوات في مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية.

ووفق معطيات فلسطينية؛ تحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجاتها و"مقابر الأرقام" نحو 89 جثمان شهيد منذ اندلاع انتفاضة القدس عام 2015، إضافة إلى 253 جثمان شهيد فيما يسمّى "مقابر الأرقام" منذ عشرات السنين.
مصدر : وكالات
رقم : 962220
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
5 تشرين الثاني 2021
بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي
بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي
4 تشرين الثاني 2021
ايران ترد بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني والامارات والمغرب في الامم المتحدة
ايران ترد بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني والامارات والمغرب في الامم المتحدة
4 تشرين الثاني 2021
وزير الإعلام اللبناني لن يستقيل والمسألة كرامة وطنية.. قرداحي صامد صمود اليمن
وزير الإعلام اللبناني لن يستقيل والمسألة كرامة وطنية.. قرداحي صامد صمود اليمن
4 تشرين الثاني 2021
أبطال الجيش اليمني يحاولون تحرير مأرب دون إراقة دماء
أبطال الجيش اليمني يحاولون تحرير مأرب دون إراقة دماء
4 تشرين الثاني 2021
حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار
حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار
4 تشرين الثاني 2021
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
3 تشرين الثاني 2021
ألا يجب أن يعتذر آل سعود للعالم على صناعتهم وباء الوهابية؟
ألا يجب أن يعتذر آل سعود للعالم على صناعتهم وباء الوهابية؟
3 تشرين الثاني 2021
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
من وعد بلفور المشؤوم إلى خنجر التطبيع.. الجريمة الاكبر والاقبح!
3 تشرين الثاني 2021
الهجوم الشرس على بيروت نابع من هزيمة "محمد بن سلمان" بمأرب اليمنية
الهجوم الشرس على بيروت نابع من هزيمة "محمد بن سلمان" بمأرب اليمنية
3 تشرين الثاني 2021
إسرائيل إلى زوال؛ تحليلات اسرائيلية
إسرائيل إلى زوال؛ تحليلات اسرائيلية
3 تشرين الثاني 2021
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
2 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها