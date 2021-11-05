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الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 ساعة 23:19

مشروع قانون بالكونغرس لتصنيف الإخوان 'منظمة إرهابية'

مشروع قانون بالكونغرس لتصنيف الإخوان
ويشترك في رعاية مشروع القانون 15 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب، بحسب موقع "سي أن أن".

وأفاد بيان صادر عن مكتب السيناتور تيد كروز أن "مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف البيان: "يتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تنطبق عليها المعايير القانونية للتصنيف، وإذا كان الأمر كذلك، فسيمكن للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذي يتلقونه للترويج لأنشطتهم".


وتابع السيناتور كروز بالقول: "من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط" على حد تعبيره.
مصدر : وكالات
رقم : 962228
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