صنعاء تعلن سيطرتها على معسكر استراتيجي قرب مأرب

وحسب مصادر عسكرية فإن القوات اليمنية المشتركة شنت هجمات مكثفة على معسكر "أم ريش"، مقر اللواء 117 مشاة، الواقع إلى الشمال من جبهة ملعاء، في مديرية الجوبة، وتمكنت من السيطرة عليه عقب انسحاب مرتزقة العدوان السعودي مما يعد آخر معسكر لها في جنوب المحافظة.



وأرجعت بعض المصادر انسحاب قوى العدوان من المعسكر إلى تعرضه للاستهداف المتواصل من قبل القوات اليمنية بالصواريخ البالستية والحرارية والمسيرات المفخخة، والمدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى صعوبة دخول الإمدادات كون الطريق مكشوفة للقوات اليمنية أثناء دخول وخروج الإمدادات إلى المعسكر.



وحسب المصدر العسكري، فإن سقوط "أم ريش" يعني تقدم صنعاء للسيطرة على المنطقة الصحراوية، الممتدة حتى منطقة صافر، حيث حقول النفط والغاز في المحافظة.