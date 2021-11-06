إطلاق النار على موقع عسكري للاحتلال قرب رام الله

وأفاد جيش الاحتلال أنّه من التحقيق الأولي يتضح قيام فلسطيني بالخروج من سيارة كانت تمر على طريق مجاور ومن ثم قام باطلاق عدة عيارات نارية نحو الموقع العسكري.



وأضاف أنه لم تقع إصابات، في حين شرعت قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة.