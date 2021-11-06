العبادي يدعو الى الحوار البناء لتجاوز أزمة الانتخابات

وقال العبادي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نرفض الصدامات وندين سقوط الضحايا، ونطالب بحماية المتظاهرين السلميين".



واضاف رئيس الوزراء الاسبق: "نحذر من التصعيد، وندعو إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية".



وتابع العبادي: "مطلوب من الجميع الإحتكام إلى الحوار البناء والحلول الوطنية لتجاوز أزمة الانتخابات"، مبينا أن "المسؤولية مشتركة، والتضامن أولوية، حفاظاً على أمن واستقرار الوطن واهله".



وأكد مصدر أمني عراقي مقتل متظاهر بالرصاص في مواجهات بين المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية وقوى الأمن أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 125 شخصا في المواجهات.