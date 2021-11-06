تأكيد إيراني-عماني على تعزيز العلاقات التجارية

ووصل رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى إيران اليوم (الجمعة) للمشاركة في مؤتمر "الصحة في الدول الإسلامية" الدولي.



وبالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر، سيلتقي جمعة مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين الإيرانية ومسؤولين في منظمة تنمية التجارة في إيران.