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السبت 6 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:03
الحشد الشعبي يحبط محاولة تعرض لـ"داعش" في جرف النصر
وأفاد مصدر في العراق بإنه تم "إحباط محاولة تعرض لعناصر عصابات داعش في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل من جهة قاطع صنيديج واللواء 47 بالحشد الشعبي يرد بالنيران المباشرة على مناطق تسلل العدو".
مصدر :
وكالات
رقم :
962270
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