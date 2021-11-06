وأفاد مصدر في العراق بإنه تم "إحباط محاولة تعرض لعناصر عصابات داعش في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل من جهة قاطع صنيديج واللواء 47 بالحشد الشعبي يرد بالنيران المباشرة على مناطق تسلل العدو".