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السبت 6 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:29

مصدر: استنفار أمني شديد على بوابات الخضراء في بغداد

مصدر: استنفار أمني شديد على بوابات الخضراء في بغداد


وفتحت السلطات العراقية تحقيقاً في مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات التشريعية خلال المواجهات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن اللجنةَ باشرت التحقيق للكشف عن الملابسات التي أدت إلى سقوط ضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن.

وتوعّد البيان بتقديم المقصرين للمساءلة القانونية لمخالفتهم الأوامر الصريحة التي شددت على عدم استخدام الرصاص.

وذكر المصدر الصحفي أن حالة توتر تهيمن على العراق بعد الاحداث الدموية في اطراف المنطقة الخضراء، فيما تتواصل الدعوات من قبل المسؤولين والكتل السياسية إلى ضبط النفس.

وشهدت اطراف المنطقة الخضراء في بغداد احراق خيام المحتجين على نتائج الانتخابات ليلة امس السبت رغم الهدوء الذي كان يسود المنطقة.

وأكد مصدر أمني عراقي مقتل متظاهر بالرصاص، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 125 شخصا في المواجهات.
مصدر : وكالات
رقم : 962283
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