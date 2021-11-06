الخزعلي يكشف عن مباحثاته مع وفد حكومي بشأن احداث الخضراء

وذكر بيان للعصائب إن وفدا حكوميا برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي زار الخزعلي بمكتبه للاطلاع على الأعمال الجارية لتشكيل لجنة مختصة من القوات الأمنية تشارك فيها هيئة الحشد الشعبي للتحقيق بالأحداث وسقوط شهداء وجرحى قرب المنطقة الخضراء.



واكد بيان للعصائب ان الوفد اطلع الخزعلي على الجهود الجارية لتشكيل لجنة مختصة من القوات الامنية تشارك فيها هيئة الحشد الشعبي للتحقيق في الاحداث التي حصلت مساء امس الجمعة بحق المعتصمين السلميين وتحديد الجهات والشخصيات المتورطة بإطلاق النار، وتعهد بالجدية في عمل هذه اللجنة للكشف عن المتورطين بهذه الاعتداءات الآثمة.



فيما أكد الشيخ الخزعلي على أهمية الحفاظ على العلاقة بين الحشد الشعبي وأخوتهم في الأجهزة الأمنية الأخرى وأنها لن تتأثر بتصرفات غير قانونية من شخصيات سياسية وعسكرية.



كما أكد الخزعلي على ضرورة تشكيل لجنة قضائية بمستويات عليا لكشف هؤلاء الأشخاص أيا كانت عناوينهم ومناصبهم، وفق ما جاء في البيان.



وضم الوفد الحكومي وزير الداخلية عثمان الغانمي ومدير مكتب رئيس الوزراء العراقي القاضي رائد جوحي ورئيس اركان الجيش العراقي الفريق يار الله.



وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن مباشرة لجنة عليا تضم أمن الحشد الشعبي، تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية قرب المنطقة الخضراء مبينة أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لإحقاق الحق للضحايا.