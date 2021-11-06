أبرز التطورات على الساحة اليمنية 6-11-2021

وذكرت وسائل اعلام تابعة للرئيس المستقيل أن قوات هادي شنت هجوما لإستعادة معسكر أم الريش على الحدود الجنوبية لمدينة مأرب، في اعتراف صريح بسقوط المعسكر بيد قوات صنعاء قبل ثلاثة ايام.



ويُعد المعسكر من أهم الخطوط الدفاعية عن مدينة مأرب، وتفصله عن وسطها بضعة كيلومترات، ويمهد سقوطه للسيطرة على الصحراء الممتدة حتى منطقة صافر، حيث حقول النفط والغاز.



وكانت قد تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من نقل المعركة من المدخل الجنوبي لمدينة مأرب إلى بوّابتها الجنوبية.



وذلك وسط انهيار خطّ الدفاع الأخير الذي استحدثته قوات الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، الأسبوع الماضي، في المناطق الواقعة ما بين منطقة الجديد في مديرية الجوبة ومنطقة العمود، تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من نقل المعركة من المدخل الجنوبي لمدينة مأرب إلى بوّابتها الجنوبية.



إذ سقطت مساحات صحراوية وقرىً ما بين المدخل والبوابة بأيدي الجيش و«اللجان الشعبية»، بعد معارك عنيفة مع قوات هادي التي دفعت بكلّ ثقلها لإعاقة التقدّم هذا، توازياً مع تكثيف طيران التحالف السعودي - الإماراتي غاراته على مناطق متعدّدة من المحافظة.

وافادت مصادر محلية يمنية عن تقدّم لقوات الجيش واللجان الشعبية في المدخل الجنوبي لمركز المحافظة من مسارَين: الأوّل جبلي، يضمّ آخر المناطق الجبلية والهضاب القريبة من منطقة الفلج الواقعة بالقرب من الأحياء الجنوبية للمدينة، والثاني صحراوي ينطلق من منطقة أم ريش باتجاه حصن السمع وصولاً إلى أطراف البَلْق الشرقي الموازي لمنطقة الفلج الاستراتيجية.



وبحسب مصادر قبلية فإن «المعارك تجاوزت منطقة أم ريش الأربعاء إلى محاذاة البَلق الشرقي، بعد سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على آخر معسكرات تحالف العدوان شديدة التحصين في أم ريش، واغتنامها كمّية كبيرة من الأسلحة المتوسّطة والثقيلة».



وبالتوازي مع ذلك، «نفّذ الجيش واللجان عملية مباغتة الأحد تمكّنا على إثرها من السيطرة على شرق وادي ذنة وجبل السواد بالكامل، وصولاً إلى منطقة العمود الأسفل جنوب مدينة مأرب»، وهو ما أدى إلى التحام جبهتَي صرواح والجوبة، على نحو قد يسهم في السيطرة على البَلْق الشرقي من أكثر من اتجاه، في ظلّ تمركز القوات المتقدّمة في أطراف البَلْق الأوسط، وسيطرتها على معظم البَلْق القِبْلي المشاطئ لسدّ مأرب.



