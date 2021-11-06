استشهاد وإصابة عشرة مواطنين يمنيين في محافظة صعدة

وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 262 خرقاً بينها محاولة تسلل في كيلو16 و63 خرقاً بقصف مدفعي و171 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وتضمنت الخروقات خمس غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي، وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والدريهمي والجبلية والجاح والفازة .



وأكد المصدر استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين بنيران الجيش السعودي في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وشن طيران العدوان غارة على الأجاشر قبالة نجران.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 22 غارة على مديريتي الجوبة وصرواح بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.