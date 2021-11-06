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السبت 6 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:50

البطش: لن نترك أسرانا المضربين والعدو سيدفع الثمن حال استشهاد أحدهم

البطش: لن نترك أسرانا المضربين والعدو سيدفع الثمن حال استشهاد أحدهم
وقال البطش في كلمة له خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام نظمت أمام مقر الصليب الأحمر بغزة "نحذر العدو من أننا لن نترك الأسرى المضربين، وأنه حال استشهادهم سيدفع العدو ثمناً مهما كلف الأمر"، داعيا الوسطاء للتحرك العاجل والفوري لإنقاذ الأسرى المضربين ووقف التعسف المستمر بحق الأسرى في السجون.

وأضاف" نجدد التزامنا بعدم ترك أسرانا وسنعمل كل جهدنا لإطلاق سراحهم"، مطالباً أبناء شعبنا في كل الساحات للتحرك الجماهيري الداعم للأسرى والخروج في مسيرات دعم الأسرى والضغط على العدو ميدانياً.

ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط خشية من استشهاد أحد الأسرى في ظل عدم استجابة ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم وتحديد موعدًا لإنهاء اعتقالهم والافراج عنهم.

يُشار إلى أن أقدم أسير مضرب عن الطعام في الأسرى الستة هو الأسير كايد الفسفوس الذي مضى على اضرابه عن الطعام 115 يومًا على التوالي مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري.
مصدر : وكالات
رقم : 962347
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