وقال الادميرال سياري في مؤتمره الصحفي اليوم السبت: ان المرحلة الرئيسية والعملانية لمناورات "ذوالفقار 1400" المشتركة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقام بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي في منطقة مساحتها اكثر من مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي (حتى المدار 10 درجات).



واضاف: ان وحدات المشاة والدروع والآلية للقوة البرية للجيش ومنظومات قوة الدفاع الجوي والقطع البحرية والغواصات التابعة للقوة البحرية ومقاتلات ومسيّرات القوة الجوية قد انتشرت منذ ايام في المنطقة العامة للمناورات واجرت تمارين مختلفة فيما تقوم الوحدات بتنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورات غدا الاحد.



واشار الى انه سيتم خلال المناورات اجراء مختلف انواع العمليات التركيبية من قبل الوحدات المشاركة واضاف: ان وحدات القطع البحرية السطحية وتحت السطحية وقوات المغاوير البحرية والعمليات الخاصة والطيران والمشاة والآلية وسائر المعدات والاسلحة تشارك في هذه المناورات لاكتساب الجهوزية القتالية اللازمة لمواجهة اي تهديدات محتملة.



وتابع الادميرال سياري: انه في هذه المناورات ستقوم الطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بتنفيذ التمرينات المختلفة والمشتركة بصورة متزامنة مع امكانية حمل انواع الشحنات القتالية والبصرية والقادرة على الحرب الالكترونية.