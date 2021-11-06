خطيب الأقصى: أهداف خطيرة للتسوية المطروحة على أهالي حي الشيخ جراح

وأوضح الشيخ صبري في تصريحات صحفية اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 أن التسوية المطروحة على أهالي حي الشيخ جراح تهدف لمحاصرة المسجد الأقصى من الجهات الأربعة وإضفاء الصبغة اليهودية على الأحياء المجاورة له واستكمال مسلسل السيطرة على البلدة القديمة بشكل كامل".



وقال: "أي خطوة يقوم بها الاحتلال تصب في تهويد مدينة القدس لتكون عاصمة لليهود في العالم، وليس عاصمة "لإسرائيل" فقط".



وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهويد حي الشيخ جراح منذ عام 1972، وبدأ مؤخرا في توسيع السيطرة على البيوت، ومشروع التسوية واحد من المشاريع التي تستهدف السيطرة عليه".