الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:21

عبداللهيان : سنتابع مطالبنا بحزم خلال المفاوضات القادمة مع مجموعة 4+1

عبداللهيان : سنتابع مطالبنا بحزم خلال المفاوضات القادمة مع مجموعة 4+1
اجرى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت محادثات هاتفية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك محادثات فيينا المقبلة والتطورات الراهنة في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اعلنت في وقت سابق عن هذا الاتصال الهاتفي.

واطمان لافروف في هذا الاتصال الهاتفي على صحة وزير الخارجية الايراني اثر اصابته بفيروس كورونا.

من جانبه أكد أمير عبد اللهيان، تحسن صحته، مشيدا بمواقف روسيا البناءة والإيجابية تجاه الملف النووي الإيراني.

واشار امير عبداللهيان الى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع منسق الاتفاق النووي بشأن موعد اجراء المحادثات مع مجموعة 4+1 ، مضيفا: أن التقدم السريع في المحادثات يتطلب من الجانبين الأوروبي والأميركي اتخاذ نهج واقعي وبناء من خلال تجنب طرح مطالب اضافية خارج الاتفاق النووي.

وقال أمير عبد اللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرس خلفية وعملية المحادثات السابقة في فيينا، وأكد أن إيران ستتابع مطالبها بقوة في المحادثات المقبلة.

وشدد وزير الخارجية الايراني على أنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في جدية الجمهورية الإسلامية في المحادثات وضرورة عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها.

وفي إشارة إلى اجراءات الحظر الاميركية الجديدة ضد إيران، قال أمير عبد اللهيان أنه على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تساورها الشكوك في نوايا واشنطن، الا انه إذا عاد الجانب الأميركي بالكامل إلى التزاماته ولم يعد لديه مطالب أخرى، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستعود الى تنفيذ جميع التزاماتها.

وتطرق امير عبداللهيان الى التعاون البناء بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة امتناع المدير العام للوكالة عن اتخاذ مواقف سياسية، وأشار إلى أن إيران ستواصل تعاونها التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أكد وزير الخارجية الروسي على أهمية إحياء الاتفاق النووي، مشددًا على أن جميع الأطراف، وعلى رأسها اميركا يجب أن تعود إلى التزاماتها، وأشار لافروف أيضًا إلى أن موسكو شددت دائمًا على ضرورة وقف الأجراءات التخريبية الأميركية ضد الاتفاق النووي.

واتفق الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية الى أفغانستان نظرا لقرب حلول فصل الشتاء.

كما أكد وزيرا خارجية ايران وروسيا على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

واشار وزير الخارجية الايراني أيضًا إلى آخر التطورات في منطقة القوقاز، موضحا أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم المفاوضات الإقليمية في اطار مجموعة 3+3 وأشكال أخرى متفق عليها لحل قضايا القوقاز وتطوير التعاون الإقليمي.
مصدر : وكالات
رقم : 962359
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
6 تشرين الثاني 2021
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
6 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
6 تشرين الثاني 2021
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
6 تشرين الثاني 2021
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
5 تشرين الثاني 2021
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
5 تشرين الثاني 2021
بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي
بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي
4 تشرين الثاني 2021
ايران ترد بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني والامارات والمغرب في الامم المتحدة
ايران ترد بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني والامارات والمغرب في الامم المتحدة
4 تشرين الثاني 2021
وزير الإعلام اللبناني لن يستقيل والمسألة كرامة وطنية.. قرداحي صامد صمود اليمن
وزير الإعلام اللبناني لن يستقيل والمسألة كرامة وطنية.. قرداحي صامد صمود اليمن
4 تشرين الثاني 2021
أبطال الجيش اليمني يحاولون تحرير مأرب دون إراقة دماء
أبطال الجيش اليمني يحاولون تحرير مأرب دون إراقة دماء
4 تشرين الثاني 2021
حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار
حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار
4 تشرين الثاني 2021
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران
3 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها