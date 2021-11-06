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السبت 6 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:23

6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام بظروف خطيرة

6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام بظروف خطيرة
وقال بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت: إنَّ "الأسرى الستة يعانون من أوضاع صحية غاية في الخطورة، وسط تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسير الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أي لحظة".

يشار إلى أنَّ سلطات الاحتلال نقلت الأسير عياد الهريمي، المضرب عن الطعام منذ 45 يوما، من سجن "عوفر" لـ"عيادة الرملة"، لتدهور وضعه الصحي، وهو معتقل إداريًّا منذ نيسان 2021.

في حين يواصل الأسير مقداد القواسمة الإضراب منذ (108 أيام)، وعلاء الأعرج منذ (91 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (81 يوما)، ولؤي الأشقر منذ (27 يوما)، ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (29 يوما)؛ تضامنا مع الأسرى الستة.

وأكدت "الهيئة" أن الوضع الصحي للأسير القواسمة مقلق جدا، ويعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤية، في حين يرسف بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

وفعّلت نيابة الاحتلال، أول أمس، أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير القواسمة، كما قررت إدارة سجون الاحتلال نقله من العناية المكثفة في مستشفى "كابلان" وإعادته إلى "عيادة سجن الرملة"، في حين أعادت تعليق الاعتقال الإداري للأسير "كايد" للمرة الثانية، بعد التماس تقدم به محامي الهيئة لمحكمة الاحتلال العليا لإنهاء اعتقاله.

وأوضحت "الهيئة" أن تعليق الاعتقال الإداري لا يعني إلغاء الاعتقال، ويتحوّل الأسير إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى، بدلًا من حراسة السّجانين.

ويعتقل الاحتلال إداريا نحو 500 فلسطيني، من 4600 في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 962360
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